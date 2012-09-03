«Укренерго» отримає 41,6 га землі для будівництва повітряних ліній електропередач

Кабінет Міністрів України виділить Національній енергетичній компанії «Укренерго» 41,6 га землі під будівництво повітряних ліній електропередач (ЛЕП) напругою 750 кВ у напрямку «Рівненська АЕС – підстанція Київська» і «Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС».

Відповідні рішення закріплено урядовими розпорядженнями №624-р і №625-р від 20 серпня 2012 року.

Для будівництва ЛЕП «Рівненська АЕС – підстанція Київська» «Укренерго» отримає 13,5 га лісу і 3,7 га ріллі в Рівненській, Житомирській та Київській областях.

Для цих цілей обласні держадміністрації викуплять у фізичних і юридичних осіб та передадуть «Укренерго» 11,5 га ріллі, 2,1 га сіножатей, 0,7 га пасовищ і 0,1 га садів у зазначених областях.

Для будівництва заходу ЛЕП "Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС" на підстанцію "Київська" "Укренерго" отримає 3,43 га лісових угідь і 1,1 га ріллі на території Київської та Житомирської областей.

Як повідомляв УНІАН, реалізація проекту будівництва нових ЛЕП 750 кВ із розширенням підстанції 750 кВ "Київська" для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій і забезпечення передачі цих потужностей у центральний і східний регіони України має розпочатися вже цього місяця.