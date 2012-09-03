Влада Луганської області чекає відновлення роботи Лисичанського НПЗ в жовтні

Влада Луганської області очікує, що Лисичанський нафтопереробний завод ("ЛИНІК", Лисичанськ, Луганська область), який з березня 2012 року призупинив свою діяльність з ініціативи власника підприємства - компанії ТНК-ВР, зможе відновити роботу в жовтні поточного року.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Луганської обласної державної адміністрації з посиланням на начальника Головного управління економіки облдержадміністрації Світлану Дроботенко.

«Після зустрічі голови облдержадміністрації Володимира Пристюка з нинішніми власниками заводу і з потенційним інвестором на проект наказу про скорочення працівників підприємства накладено мораторій. У жовтні очікується відновлення його роботи», - зазначила С.Дроботенко.

За її словами, головною метою потенційного нового власника підприємства є відновлення виробничої діяльності підприємства на рівні початку поточного року.

За даними С.Дроботенко, за підсумками шести місяців 2012 року загальний обсяг випуску товарної продукції підприємством становив близько 6 млрд грн проти 17,4 млрд грн за аналогічний період минулого року, в результаті чого місцевий бюджет Лисичанська втратив 6 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня луганський губернатор Володимир Пристюк заявляв, що до кінця серпня у Лисичанського НПЗ з'явиться новий власник. Раніше, 24 липня, В.Пристюк підтвердив, що відомий бізнесмен Дмитро Фірташ веде переговори щодо купівлі Лисичанського НПЗ.

Російсько-британська компанія ТНК-ВР припинила постачання сировини на Лисичанський НПЗ з березня з причини збитковості виробництва і законсервувала підприємство.

До цього компанія протягом року безуспішно вимагала від уряду України ввести мита на імпорт нафтопродуктів.

У квітні ТНК-ВР вперше заявила про можливість продажу Лисичанського НПЗ, проте вважала такі плани малоймовірними, оскільки потенційному покупцеві також буде невигідно поставляти нафту на завод.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ є другим за потужністю в Україні, здатним щорічно переробляти 16 млн. тонн нафти.

2011 рік завод завершив з чистим прибутком 110,693 млн грн.