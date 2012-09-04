Ціни на нафту злетіли на негативі з найбільших економік світу

На торгах у понеділок, 3 вересня, ціни на нафту зросли на тлі негативних статданих з найбільших економік світу.

Зокрема, вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI до кінця торгів виросла на 0,58 доларів - до 97,05 доларів за барель.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent виросла на 1,21 доларів - до 115,78 доларів за барель.

Згідно з оприлюдненими на минулих вихідних даними Національного Бюро статистики та Федерації логістики і закупівель Китаю, індекс PMI країни в серпні вперше за дев'ять місяців опустився нижче 50 пунктів, що свідчить про спад ділової активності в країні.

Індекс ділової активності у виробничому секторі ЄС у серпні, за остаточною оцінкою, знизився до 45,1 пункту, при цьому експерти очікували, що показник збережеться на рівні липня в 45,3 пункти. Зниження індексу було також зафіксовано в Італії, Франції та Німеччині - найбільшій економіці регіону, передає Blооmberg.