Видобуток вугілля в Україні за вісім місяців збільшився на 5,2%

Вуглевидобувні підприємства України за вісім місяців 2012 року збільшити видобуток вугілля до 56,837 млн тонн з 54,051 млн тонн за аналогічний період 2011 року.

Про це повідомляє Профспілка працівників вугільної промисловості з посиланням на дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Минулого місяця видобуток вугілля зріс до 6,556 млн тонн з 6,524 млн тонн в серпні 2011 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України в 2011 році збільшили видобуток вугілля порівняно з 2010 роком на 8,9% - до 81,859 млн тонн.

У 2012 році українська влада ставить за мету домогтися збільшення видобутку вугілля до 85 млн тонн.

За останні два роки Україна декларує плани про перехід на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і його частковим заміщенням вітчизняним вугіллям.