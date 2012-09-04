Держхолдинг «Надра України» купує бурову установку за 78 млн грн.

Державний енергохолдинг НАК «Надра України» придбає за 77,7 млн ​​грн установку для буріння свердловин вантажопідйомністю 225 тонн у підприємства «Технікс» (м. Полтава), говориться в повідомленні «Вісника державних закупівель».

Договір був підписаний 29 серпня. Сама установка повинна бути поставлена ​​покупцеві у вересні поточного року.

Згідно з повідомленням, заявки на поставку бурової установки «Надра України» також подали чотири компанії: ТОВ «Дріллмек Р» (РФ, 196,56 млн грн), ВАТ «Сейсмотехніка» (Білорусь, 199,7 млн грн), ТОВ «Нігма- С» (м. Полтава, 84 млн грн) та ТОВ «Drillmec» (м. Київ, 101,25 млн грн)

Як повідомляв УНІАН, держходінг «Надра України» увійшов до складу групи компаній, що беруть участь в розробці Скіфської нафтогазоносної ділянки, розташованої в шельфі Чорного моря.

Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.