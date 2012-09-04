«Нафтогаз» відібрав радника в освоєнні родовищ нафти та газу за кордоном

НАК «Нафтогаз України» відібрав «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» (Київська обл.) Для дослідження родовищ нафти і газу за кордоном до кінця 2012 року.

Про це «Нафтогаз України» повідомляє в «Віснику державних закупівель».

Згідно з повідомленням, «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості», що є дочірнім підприємством «Нафтогазу», за виконання дослідницьких робіт отримає 5 млн грн.

«Серед замовлених робіт: техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) доцільності участі« Нафтогазу Україи» в освоєнні вуглеводневих родовищ за межами України», - йдеться в повідомленні

Згідно з умовами даного завдання, обраний радник має провести збір, систематизацію та комплексний аналіз наявного геолого-геофізичного та геолого-промислового матеріалу по нафтогазоперспективних об'єктів за межами України, а також здійснити оцінку ресурсів вуглеводнів нафтогазоперспективних об'єктів.

У тендерній документації зазначено, що складання ТЕО має на увазі дослідження доцільності роботи НАК «Нафтогаз України» в двох країнах. Назви цих країн не повідомляються.

Як раніше повідомляв УНІАН, у даний час «Нафтогаз України» видобуває нафту і газ в Єгипті і розробляє проект видобутку вуглеводнів в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Довідка УНІАН. На початку 2012 року НАК «Нафтогаз України», Міністерство нафти Арабською Республікою Єгипет та Єгипетська державна компанія GANOPE (Ganoub EL-Wadi Holding Petroleum Company) підписали концесійну угоду про розвідку та подальшої експлуатації двох нафтових блоків родовища Wadi Mahareeth № 8 і № 9, розташованих в Східній пустелі Єгипту.

Проект видобутку «Нафтогазом» нафти в Єгипті здійснюється в рамках державної програми диверсифікації джерел постачання вуглеводнів в Україну.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.