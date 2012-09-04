«Укренерго» 11 вересня проведе аукціон з експорту електроенергії

Національна енергетична компанія «Укренерго» виставить 11 вересня 2012 року на аукціон з експорту електроенергії доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину потужністю 2,75 ГВт.

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті компанії.

Доступ до 2,75 ГВт пропускної спроможності міждержавного перетину за трьома напрямками розділено на 11 лотів, нерівних за потужністю передачі і періодом поставок.

На торги виставлено три лоти загальною потужністю 0,25 ГВт із доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Молдови.

Пропускна спроможність у напрямку Росії представлена п'ятьма лотами загальним обсягом 2,25 ГВт.

Також на торги виставлено три лоти у напрямку Білорусі загальною потужністю 0,25 ГВт.

Експортні перетини у напрямках Польщі, Словаччини, Угорщини і Румунії на торгах не представлені, оскільки були викуплені енергохолдингом ДТЕК на річному аукціоні.

Заявки приймаються до 16:00 10 вересня.

Нагадаємо, за підсумками річного аукціону на право експорту електроенергії в 2012 році енергохолдинг ДТЕК зберіг домінуюче становище у східноєвропейському (Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща), молдавському і білоруському напрямках експорту електроенергії.

Довідка УНІАН.З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку набувають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

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