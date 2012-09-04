«Чорноморнафтогаз» за 8 місяців збільшив видобуток газу на 11,4%

Великий український видобувник газу, державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» у січні-серпні 2012 року збільшило видобуток газу до 744,1 мільйона кубометрів із 650,1 мільйона кубометрів за аналогічний період 2011 року, повідомила прес-служба компанії.

Як мовиться у повідомленні, збільшення видобутку досягнуто за рахунок продовження робіт з облаштування діючих морських родовищ Штормове і Архангельське, а також завдяки капітальному ремонту свердловин на Голіцинському газоконденсатному родовищі.

"Чорноморнафтогаз" планує в 2012 році видобути 1,15 млрд куб. м газу, в 2013-му – 1,65 млрд куб. м.

Довідка УНІАН.ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У даний час на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовище.