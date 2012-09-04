Президенти Росії і Сербії на зустрічі в Сочі обговорять реалізацію «Південного потоку»

Москва. Президент Росії Володимир Путін і президент Республіки Сербія Томіслав Николич обговорять реалізацію проекту «Південний потік».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, зустріч відбудеться 11 вересня у Сочі.

«У ході майбутніх переговорів президенти Росії і Сербії мають намір розглянути шляхи подальшого поглиблення двосторонніх зв'язків за всіма основними напрямами співпраці, зокрема в таких пріоритетних галузях, як торговельно-економічна і паливно-енергетична, включно з реалізацією стратегічного проекту «Південний потік», - сказано у повідомленні.

Крім того, на зустрічі планується торкнутись актуальних проблем міжнародного порядку денного, зокрема питання підтримки стабільності у Балканському регіоні.

Довідка УНІАН.З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу «Південний потік» через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи.

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписано міжурядові угоди.