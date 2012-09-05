Нафта дешевшає на негативних статданих із США

На світових торгах в середу, 5 вересня, ціни на нафту знижуються на тлі негативних статданих із США.

Так, вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже впала на 0,04 долара, або на 0,04% - до 95,26 долара за барель.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 0,18 долара, або на 0,16% - до 114 доларів за барель.

Інститут управління постачаннями повідомив, що індекс ділової активності в промисловості США в серпні впав до 49,6% з 49,8%, аналітики чекали зростання до 50%. Індекс як і раніше знаходиться нижче 50 пунктів, що говорить про спад ділової активності в промсектора країни, передає Bloomberg.

У середу будуть опубліковані дані Американського інституту нафти по запасах сировини в США, аналітики прогнозують їхнє зниження на 3 мільйони барелів.