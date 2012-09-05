Єврокомісія розпочала розслідування щодо «Газпрому»

Єврокомісія почала розслідування стосовно ВАТ «Газпром» за підозрою у порушенні антимонопольного законодавства ЄС, повідомляє РІА «Новини», посилаючись на заяву ЄК.

«Розслідування ведеться за трьома можливими випадками порушень конкуренції у Центральній та Східній Європі. По-перше, «Газпром», ймовірно, розділив ринки газу, ускладнивши вільні постачання до країн-членів ЄС. По-друге, компанія, можливо, перешкоджала диверсифікації поставок газу. І нарешті, «Газпром» міг встановити несправедливі ціни для своїх клієнтів, пов'язавши їх з цінами на нафту», – мовиться у документі.

Як наголошується в релізі ЄК, справа перебуватиме у числі пріоритетних, проте початок процедур у рамках розслідування не передбачає ухвалення якихось рішень наперед не на користь «Газпрому».

Європейська влада підозрює російського газового гіганта у порушенні 102-ї статті Договору про функціонування Європейського Союзу, яка визначає дії, що розцінюються як використання домінувальних позицій на ринку для впливу на торгівлю між країнами ЄС.

«Комісія повідомила компанію і відповідні органи в окремих країнах ЄС про початок розслідування. Якийсь остаточний термін для завершення супутніх процедур не встановлений. «Тривалість розслідування залежить від низки чинників, включаючи складність справи і (...) необхідність виконання прав компанії на захист», – підсумовується у документі.

Наприкінці вересня 2011 року в офісах дочірніх компаній «Газпрому» в Європі було проведено обшуки. Єврокомісари підозрюють «Газпром» і його європейських партнерів в обмеженні конкуренції.

Якщо порушення антимонопольного законодавства буде доведене, вони заплатять до 30% річної виручки, пише «Газета.Ru».