Акції "Газпрому" знижуються після заяви Єврокомісії

Акції "Газпрому" на початку торгів середи знижуються на 0,9% - до 156,66 рубля на заявах Єврокомісії про початок офіційного антимонопольного розслідування стосовно російського газового концерну.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на дані біржі ММВБ-РТС.

Зранку акції дешевшали на 1,1% - до 156,40 рубля. Індекс ММВБ при цьому знижувався на 0,4% - до 1430,77 пункта.

Нагадаємо, 4 вересня ц.р. Єврокомісія почала розслідування стосовно ВАТ «Газпром» за підозрою у порушенні антимонопольного законодавства ЄС, сказано у повідомленні ЄК.

«Єврокомісія розслідує три випадки порушень конкуренції в Центральній і Східній Європі. По-перше, «Газпром», ймовірно, розділив ринки газу, ускладнивши вільні постачання до країн-членів ЄС. По-друге, компанія, можливо, перешкоджала диверсифікації поставок газу. І нарешті, «Газпром» міг встановити несправедливі ціни для своїх клієнтів, пов'язавши їх із цінами на нафту», - мовиться у документі.

Як наголошується в релізі ЄК, справа перебуває у числі пріоритетних, проте початок процедур у рамках розслідування не передбачає прийняття якихось рішень наперед не на користь «Газпрому».

Європейська влада підозрює російського газового гіганта у порушенні 102-ї статті Договору про функціонування Європейського Союзу, яка визначає дії, що розцінюються як використання домінуювальних позицій на ринку для вприву на торгівлю між країнами ЄС.

Як відзначає РІА «Новости», негайними проблемами монополії це не загрожує – зазвичай розслідування в ЄС тривають довго. Проте цього разу справа перебуватиме в числі пріоритетних. Якщо провина «Газпрому» буде доведена, йому загрожують великі штрафи і перегляд усієї системи експортних контрактів, вважають експерти.