Заборгованість населення за газ становить 9 млрд грн - Близнюк

Дебіторська заборгованість підприємств житлово-комунального господарства з початку року скоротилася на 5,4% (730 млн. грн) і становить 12,8 млрд грн. Серед найбільших категорій боржників за газ – населення. Сума боргу становить 9 млрд грн (70%).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій Близнюк.

Також він повідомив, що борг комерційних установ становить 2,3 млрд грн (18%), бюджетних установ 650 млн грн (5%). Серед найбільших боржників організації Міноборони (100 млн грн), Міносвіти (66 млн грн) і ММОЗ (13 млн грн).

«Найбільші боржники: Київ, Донецька, Дніпропетровська області, тобто мегаполіси, де 99% будинків опалюється централізовано», - сказав А.Близнюк.

Також він чекає, що до кінця року заборгованість населення за газ збільшиться до 19 млрд грн: «9 млрд грн, які на сьогодні є, і ще, як мінімум, 10 млрд грн їхніх (боргів – УНІАН) буде до кінця року з початку опалювального сезону», - підкреслив він.

Також А.Близнюк повідомив, що з Держбюджету виділено 6,9 млрд грн на погашення різниці в тарифах і поліпшення розрахунків. На сьогодні профінансовано 2 млрд грн. Ще на 2,3 млрд грн документи подані в Мінфін і очікується фінансування.