На початок опалювального сезону в ПСГ буде накопичено 21 млрд куб. м газу - Бойко

На початок опалювального сезону в підземних сховищах газу України буде накопичено 21 млрд кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр палива та енергетики України Юрій Бойко.

«Ми йдемо згідно з графіком. У нас 21 млрд кубів буде на початок опалювального сезону. Це такий самий рівень, що й торік», - сказав Ю.Бойко.

При цьому він зазначив, що запаси вугілля на початок опалювального сезону збільшаться на 1,5 млн тонн порівняно з початком опалювального сезону минулого року.

«У нас буде на 1,5 млн тонн вугілля більше, ніж торік», - сказав Ю.Бойко.

При цьому він наголосив, що Україна закачує газу стільки, скільки необхідно для економіки.

«Ми закачуємо газу, скільки потрібно для нашої національної економіки», - сказав Ю.Бойко.