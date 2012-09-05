«Газпром» запевняє, що розслідування ЄК не свідчить про його винність

Москва. Розслідування Єврокомісії не свідчить про винність ВАТ «Газпром» у порушенні антимонопольного законодавства ЄС.

Про це йдеться у заяві ВАТ «Газпром», текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН, у відповідь на ініційовану Європейською комісією формальну стадію антимонопольного розслідування.

«Ми досі не одержали офіційного сповіщення про це від Європейської комісії. Початок формальної стадії розслідування не означає визнання ВАТ «Газпром» винним у якомусь порушенні антимонопольного законодавства ЄС», - наголошується у заяві.

При цьому підкреслюється, що ВАТ «Газпром» приділяє велику увагу дотриманню усіх норм міжнародного права і законодавства в країнах, де Група «Газпром» здійснює свою діяльність. Робота Групи «Газпром» на ринку ЄС, зокрема застосовувані принципи ціноутворення на газ, відповідає стандартам, які використовують інші виробники і експортери газу.

«Ми розраховуємо на те, що в рамках розслідування будуть належним чином дотримані наші права і законні інтереси, які витікають як з права ЄС, так і міжнародного права, а також буде прийнято до уваги, що ВАТ «Газпром», засноване за межами юрисдикції ЄС, є компанією, що наділена відповідно до російського законодавства публічно значущими функціями і статусом стратегічної організації і контрольована державою», - підкреслюється в документі.

Наголошується, що «Газпром» завжди виступав за добросовісну співпрацю з Європейською комісією, і готовий до продовження діалогу з метою подальшої конструктивної взаємодії.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня п.р. на офіційному сайті Європейської комісії був опублікований прес-реліз, згідно з яким Європейська Комісія розпочала формальну стадію антимонопольного розслідування діяльності ВАТ «Газпром» в Європейському союзі (ЄС). На тлі цих заяв акції «Газпрому» в середу стали знижуватися.