Янукович взяв участь у церемонії запуску газу з Одеського родовища

17:51, 05 вересня 2012
Енергетика
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Віктор Янукович

Президент України Віктор Янукович взяв участь у церемонії запуску газу з Одеського газового родовища та початку випробування першої пошукової свердловини у Полтавській області.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відбулась у київській диспетчерській «Укртрансгазу» з прямими включеннями в Одеській та Полтавській областях.

«Сьогодні ми відкрили фактично видобуток газу, який забезпечить нам прибуток на рік близько 300 млн кубічних метрів», - наголосив Президент.

В.Янукович привітав той факт, що з сьогоднішнього дня починає працювати вишка на шельфі Чорного моря.

За його словами, в майбутньому планується встановлення ще п’яти вишок. «Це тільки початок, найближчим часом буде встановлена і друга вишка», - підкреслив Президент. Зауваживши, що перша вишка носитиме ім’я Петра Годованця, а друга – Незалежність, В.Янукович підкреслив, що це символічні назви.

За словами В.Януковича, енергетична незалежність є однією із складових для виконання тих завдань, які стоять перед національною українською економікою.

«Ми обрали цей шлях не випадково, тому що розвиток енергетики, він пов'язаний з ресурсами, і найвпливовіший ресурс для росту економіки нашої держави – газ. Тому ми сьогодні зробили один із кроків, які ми планували для того, щоб забезпечити розвиток нафтогазової галузі України і тим самим йти по шляху забезпечення нашої держави, економіки енергетичними ресурсами», - сказав Президент.

Нагадаємо, 15 серпня міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко заявив, що видобуток газу на Чорноморському шельфі з використанням самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ) «Петро Годованець» розпочнеться на початку вересня.

«Я думаю, що це буде у вересні, причому найімовірніше на початку. Почнеться видобуток газу і почнеться його подача на материк через 87-кілометровий газопровід», - сказав Ю.Бойко.

Довідка УНІАН. Одеське і Безіменне газові родовища були відкриті в 1988 році. У 2006 році на Одеському родовищі почалися роботи з його освоєння, і був встановлений блок-кондуктор БК-1. Однак через відсутність коштів роботи були призупинені. З цього моменту до 2011 року на родовищах проводилися тільки геологорозвідувальні роботи з уточнення запасів. Відкриття нового продуктивного горизонту на Одеському родовищі дозволило збільшити сумарні запаси обох родовищ до 22 млрд кубометрів природного газу.

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