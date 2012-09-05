НКРЕ не готова закласти 8 млрд грн в тариф на електроенергію «Енергоатома»

18:19, 05 вересня 2012
Енергетика
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Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), не готова закласти 8 млрд грн у тариф на електроенергію НАЕК «Енергоатом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК голова НКРЕ Сергій Тітенко, коментуючи ухвалення рішення Комітету Верховної Ради з питань ПЕК щодо виділення коштів на будівництво 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС.

«Вітчизняна частина коштів також повинна бути залучена у вигляді кредиту. 8 млрд грн у тарифі «Енергоатома» на ці цілі не буде», - сказав С.Тітенко.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 5 вересня Комітет Верховної Ради України з питань ПЕК на своєму засіданні схвалив будівництво 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС.

Вартість проекту оцінюється в 40 млрд грн, з яких 80% буде залучено за рахунок кредиту Російської Федерації, а 20% (8 млрд грн) - за рахунок надбавки на тариф електроенергії.

ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

На НАЕК «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх чотирьох АЕС країни.

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