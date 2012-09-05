Енергетичне співтовариство й Всесвітній Банк підтримують лібералізацію ринку електроенергії

Секретаріат Енергетичного Співтовариства і Світовий Банк підтримують ухвалення законопроекту №10571 від 6 червня 2012 року «Про лібералізацію ринку електроенергії України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила юридичний радник представника Секретаріату Енергетичної Ради Розета Карова під час круглого столу «Україна на шляху до європейських правил роботи ринку електроенергії».

«Секретаріат Енергетичного Співтовариства радий, що Україна робить кроки у напрямі лібералізації та відкриття ринку електроенергії», - сказала Р.Карова.

Також, за її словами, розробка і ухвалення цього законопроекту є позитивним сигналом, який буде враховано при складанні звіту щодо Україні.

У свою чергу фахівець з впровадження проектів у секторах енергетики та інфраструктури Світового Банку Дмитро Глазков відзначив, що Світовий Банк виступає за швидке ухвалення цього законопроекту.

«Незважаючи на різну критику, цей законопроект потрібно ухвалювати в тому вигляді, як він є, і у свою чергу Світовий Банк готовий надати технічну підтримку», - сказав Д.Глазков.

Разом з тим учасники круглого столу висловили низку зауважень. Зокрема, директор Центру взаємодії з органами державної влади, НАЕК «Енергоатом» Костянтин Запайщиков відзначив, що «існують значні ризики недостатнього наповнення фонду розподілу вартості дисбалансу. Обов'язковим платником до цього фонду передбачається зробити «Енергоатом» і «Укргідроенерго». При цьому кошти цього фонду мають повною мірою фінансувати перехресні субсидії та розрахунки з виробниками електроенергії за зеленим тарифом, вестися дотації для теплокомуненерго».

Нагадаємо, 6 червня було зареєстровано законопроект «Про лібералізацію ринку електроенергії України», який передбачає можливість свободи вибору постачальника електроенергії шляхом укладення двосторонніх договорів, а також можливість придбання необхідних обсягів електроенергії на спотовому ринку.