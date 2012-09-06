У Харківській області відкрили другу чергу Юліївського родовища

Прем'єр-міністр України Микола Азаров відкрив у Валківському районі Харківської області другу чергу Юліївського нафтогазоконденсатного родовища - дотискуючого компресорного цеху на установку комплексної підготовки газу газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування».

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистій церемонії відкриття компресорної станції М.Азаров наголосив, що зміцнення енергетичної безпеки України є пріоритетним напрямком роботи уряду. За його словами, відкриті сьогодні потужності дадуть змогу щорічно стабільно збільшувати видобуток газу.

«Вітаю вас з відкриттям вже другої дотискуючої станції на Харківщині, яка дозволить нам вирішити проблему збільшення видобутку газу, що для нас є дуже важливим, і найголовніше – забезпечить енергетичну незалежність України», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що уряд України й надалі здійснюватиме кроки, спрямовані на розв’язання проблеми залежності нашої країни від імпортних енергоносіїв.