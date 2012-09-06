"Газпром" у І кв. втратив 30% виручки через скорочення поставок газу до країн колишнього Союзу

Москва. За перший квартал 2012 року «Газпром» скоротив поставки газу до країн колишнього Радянського Союзу на 30% - до 20 млрд куб. м, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», про це йдеться в звітності за перший квартал 2012 року, підготовленій відповідно до Міжнародного стандарту фінансовій звітності 34 «Проміжна фінансова звітність» (МСФЗ (IAS) 34).

«За три місяці 2012 року чиста виручка від продажу газу до країн колишнього Радянського Союзу знизилася на 61 069 млн рублів, або на 30%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, й становила 144 325 млн рублів. Зниження продажів у даному сегменті пояснюється падінням обсягів продажів газу в натуральному виразі на 32%, або на 9,2 млрд куб. м, що було частково компенсовано зростанням середніх розрахункових цін, виражених у рублях (включаючи митні збори, за вирахуванням ПДВ), на 14%», - йдеться в повідомленні.

Так, у першому кварталі 2011 року «Газпром» поставив до пострадянських країн 29,2 млрд куб. м, а в першому кварталі 2012 року було поставлено 20 млрд куб. м.

Середня ціна газу для країн колишнього Союзу становила 8,6 тис. руб./тис. куб. м проти 7,55 тис. руб./тис. куб. м у 2011 році.

За інформацією «Газпрому», загалом за три місяці 2012 року чиста виручка від продажу газу зменшилася на 148 479 млн рублів, або на 17%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, і становила 721 490 млн рублів.

Зокрема, за три місяці 2012 року чиста виручка від продажу газу до Європи та інших країн зменшилася на 11 933 млн рублів, або на 3%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, і становила 386 600 млн рублів. Це пояснюється, головним чином, зниженням обсягів продажів газу в натуральному виразі на 8%, або на 3,9 млрд куб. м, що було частково компенсовано збільшенням середніх розрахункових цін, виражених у рублях (включаючи митні збори), на 15%.

Окрім цього повідомляється, що за три місяці 2012 року чиста виручка від продажу послуг із транспортування газу збільшилася на 3 263 млн рублів, або на 11%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року і становила 32 059 млн рублів. Зростання виручки від продажу послуг із транспортування газу, в основному, пов'язане зі збільшенням обсягів транспортованого газу для незалежних постачальників.