В Україні протягом року побудують 6 газокомпресорних станцій - Азаров

В Україні протягом року збудують ще 6 дотискуючих газокомпресорних станцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спілкування з журналістами на Харківському тракторному заводі заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров, говорячи про сьогоднішнє відкриття другої черги дотискуючої компресорної станції на Юліївському нафтогазоносному родовищі.

«Ми плануємо протягом року збудувати ще 6 таких станцій, практично кожен квартал плануємо вводити по одній станції», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що введення в експлуатацію таких станцій зумовлене виснаженням українських газових родовищ.

«У зв’язку з виснаженням запасів газу знижується видобуток газу і тому падає тиск, і тому існує така технологія. За рахунок цього збільшується тиск у пласті і зберігається працездатність свердловини», - сказав М.Азаров.

За його словами, введення дотискуючої станції на Юліївському родовищі дозволить видобути додатково 100 млн метрів куб газу. М.Азаров звернув увагу на те, що зараз більшість обладнання високотехнологічних дотискуючих станцій виробляється за кордоном.

Він підкреслив, що найближчим часом необхідно добитися того, щоб, принаймні, 50 відсотків обладнання станції вироблялося в Україні.

За словами прем’єр-міністра введення в експлуатацію дотискуючих компресорних станцій і збільшення обсягів видобутку вітчизняного газу «дозволить знизити закупки дорогого газу і направити свій власний газ на потреби населення».