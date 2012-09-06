МЗС Росії порадив Брюсселю без політики вирішувати питання з «Газпромом»

Міністерство закордонних справ Росії закликає Брюссель утриматися від політично заангажованих рішень щодо «Газпрому», діяльність якого почала розслідувати Єврокомісія, передає ІТАР-ТАСС.

«У зв'язку з цим розраховуємо, що Брюссель утримається від політично заангажованих рішень, з тим щоб не завдати шкоди перевіреній часом співпраці між Росією і Євросоюзом в енергетичній сфері», - заявив МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія почала розслідування у відношенні ВАТ «Газпром» за підозрою в порушенні антимонопольного законодавства ЄС.

У свою чергу "Газпром" запевняє, що розслідування не свідчить про його винність.