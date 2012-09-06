ВР ухвалила закон про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього рішення проголосували 253 народні депутати з 335 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що енергоблоки № 3 і 4 Хмельницької АЕС призначені для промислового виробництва електричної та теплової енергії.

Енергоблоки № 3 і 4 Хмельницької АЕС розміщуються на промисловому майданчику відокремленого підрозділу “Хмельницька АЕС” державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”, розташованого на землях енергетичної системи, що межують із землями міста Нетішина, та є двома однотипними енергоблоками кожен встановленою електричною потужністю 1000 МВт.

На кожному енергоблоці розміщується реакторна установка типу ВВЕР-1000/В-392 номінальною тепловою потужністю 3012 МВт.

Проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС проводиться з дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, міжнародних договорів.

Замовник будівництва енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС спрямовує кошти в обсязі 100 мільйонів гривень на спорудження об’єктів соціального призначення шляхом сплати збору соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

Зазначені кошти враховуються в кошторисі будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС і перераховуються до Державного бюджету України пропорційно фактично освоєним, за даними бухгалтерського обліку, капітальним інвестиціям без урахування податку на додану вартість.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Довідка УНІАН. Будівництво двох енергоблоків ХАЕС було припинене в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75%, №4 - 28%. Під час спорудження будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.

9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомбудекспорт». У конкурсі, окрім «Атомбудекспорту», взяли участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомбудекспорту», який представив проект реакторної установки В-392.

13 березня 2012 року Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) погодила техніко-економічне обгрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

6 травня прем`єр-міністр України Микола Азаров після зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіном і прем`єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим повідомив, що керівництво Росії підтвердило готовність видати кредит на добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС.

31 травня заступник генерального директора ДК «Росатом» - директор Блоку з розвитку і міжнародного бізнесу Кирило Комаров повідомив, що схема кредитування будівництва третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС ще не визначена, проте можливе виділення міждержавного кредиту.

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