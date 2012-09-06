Рішення про добудову ХАЕС дасть імпульс співпраці з РФ в атомній сфері — «Росатом»

Ухвалення Верховною Радою закону про добудову 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС дасть новий імпульс співпраці з РФ в атомній сфері, виведе її на практичний етап, сказав у коментарі УНІАН генеральний представник ДК «Росатом» на території України і Республіки Білорусь, директор Представництва ЗАТ "Русатом Оверсіз" Олександр Мертен.

«Росія не раз підтверджувала серйозність своїх намірів брати участь ц будівництві 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС, причому на найвищому рівні. Вже досягнуті домовленості з українськими партнерами щодо деталей майбутньої співпраці. Готовий контракт на розробку технічного проекту реакторної установки. У процесі підготовки - контракт на виробництво устаткування з тривалим циклом виготовлення», - сказав О.Мертен.

За його словами, ведуться переговори про участь російських і українських профільних організацій у проектуванні енергоблоків.

Також О.Мертен відзначив, що реалізація такого масштабного проекту, безумовно, позитивно позначиться на економіці України. Спорудження нових енергоблоків ХАЕС передбачає, що значна частка виробництва обладнання для них буде локалізована на українських підприємствах.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про розміщення, проектування і будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницьких атомних електричних станції».

Вартість проекту оцінюється у 40 млрд грн, з яких 80% буде залучено за рахунок кредиту Російської Федерації.

Довідка УНІАН. Будівництво двох енергоблоків ХАЕС було припинене в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75%, №4 - 28%. Під час спорудження будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.

9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомбудекспорт». У конкурсі, крім «Атомбудекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомбудекспорту», який представив проект реакторної установки В-392.

13 березня 2012 року Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) погодила техніко-економічне обгрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.