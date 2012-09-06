«Газпром» і Словенія заснували спільну компанію для реалізації «Південного потоку»

Москва. «Газпром» і Словенія заснували спільну проектну компанію для реалізації проекту «Південний потік».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками зустрічі начальника Департаменту з управління проектами російського газового монополіста Леоніда Чугунова і генерального директора компанії Plinovodi d.o.o. Мар'яна Еберлінца.

«Сторони обговорили питання російсько-словенської співпраці в рамках реалізації проекту «Південний потік». Зазначалося, що 5 вересня 2012 р. зареєстровано спільну проектну компанію South Stream Slovenia LLC для реалізації проекту на території Словенії, й робота над проектом йде відповідно до наміченого графіку», - йдеться в повідомленні.

Л.Чугунов і М.Еберлінц також розглянули порядок денний перших установчих зборів акціонерів South Stream Slovenia LLC, проведення яких заплановано на початок жовтня 2012 р. у Любляні.

Довідка УНІАН: У 2011 році «Газпром» поставив до Словенії 0,53 млрд куб. м газу.

З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект «Південний потік». Проектна продуктивність морської ділянки газопроводу становитиме 63 млрд куб. м на рік. Будівництво «Південного потоку» почнеться в грудні 2012 року. Введення в експлуатацію першої нитки газопроводу заплановано на кінець 2015 року.

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією та Австрією підписано міжурядові угоди.

27 травня 2010 року між ВАТ «Газпром» і Plinovodi d.o.o. було укладено угоду про виконання ТЕО «Південного потоку» на території Словенії.

22 березня 2011 року «Газпром» і Plinovodi d.o.o. підписали угоду учасників South Stream Slovenia LLC, що створюється на паритетних засадах для реалізації «Південного потоку» в Словенії. До сфери діяльності South Stream Slovenia входитиме підготовка проектної документації, організація фінансування, будівництво та експлуатація словенської ділянки газопроводу.

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