Падіння ціни нафти триває

На світових торгах у п'ятницю, 7 вересня, ціни на нафту знижуються на очікуваннях статистики зі США.

Так, вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже впала на 0,35 долара, або на 0,37%, - до 95,18 долара за барель.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent втратила 0,16 долара, або 0,14%, і зупинилася на рівні в 113,33 долара за барель.

У п'ятницю Бюро статистики Міністерства праці США оприлюднить дані про безробіття за серпень. За прогнозом аналітиків, показник липня 8,3% залишився без змін, передає Bloomberg.