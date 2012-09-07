Видобуток сланцевого газу в США посилив конкуренцію на ринку Європи і знизив ціни – «Газпром»

Москва. Видобуток сланцевого газу в США посилив конкуренцію на газовому ринку Європи і призвів до зниження цін на газ.

Про це йдеться в щоквартальному звіті «Газпрому» за 1 квартал 2012 р., текст якого є в розпорядженні УНІАН.

«Збільшення видобутку сланцевого газу призвело до зниження імпорту СПГ до США і переспрямування деяких обсягів СПГ на ринки Європи і, як наслідок, до посилення конкуренції на газових ринках і зниження цін на газ», - говориться в документі.

Зазначається, що в даний час при поточних цінах на газ у США вартість видобутку нетрадиційних ресурсів Північної Америки для деяких компаній виявляється вищою за ціну його реалізації.

У «Газпромі» вважають, що розвиток нетрадиційних ресурсів газу в Північній Америці може мати певний вплив на перспективи розвитку газової галузі в інших регіонах. В даний час робота з оцінки потенціалу і можливостей видобутку сланцевого газу ведеться в Європі (Швеція, Німеччина, Польща, Румунія, Україна), в Китаї й Австралії. Проте для розвитку європейського видобутку сланцевого газу існують певні перешкоди, такі як необхідність буріння великої кількості свердловин і використання хімікатів у процесі гідророзриву пласта, що може бути утруднено в густонаселеній Європі, яка приділяє особливу увагу питанням екології та якості питного водопостачання, відзначають в компанії.

Прикладом може бути Франція, де оголошено мораторій на проведення гідророзриву пласта.

Таким чином, в середньостроковій перспективі поставки російського природного газу на традиційні ринки «Газпромом» залишаться конкурентоспроможними.

З метою збереження конкурентоспроможності виробництва і поставок природного газу, видобутого традиційними методами, ВАТ «Газпром» контролює інвестиційні та експлуатаційні витрати на виробництво, а також удосконалює і впроваджує нові технології, що підвищують ефективність видобутку традиційного газу.

З іншого боку, Росія також має великі ресурси нетрадиційного газу, а «Газпром» розвиває технології для їх розробки.

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