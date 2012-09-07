«Газпром» у 1-му кварталі поставив в Україну 8,547 млрд кубометрів газу

Москва. У першому кварталі 20012 року російський газовий монополіст – компанія «Газпром» поставила в Україну 8,547 мільярда кубометрів газу. Про це йдеться у щоквартальному звіті компанії за 1-й квартал 2012 р., текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Другою за обсягами закупівлі газу у «Газпрому» є Білорусь, куди за звітний період було поставлено 6,42 млрд куб. м.

Згідно із звітом, Україна є другим покупцем російського газу на європейському ринку. Так, до Німеччини у 1-му кварталі 2012 р. було поставлено 8,83 млрд куб. м.

Наголошується, що основні маршрути газопроводів від газових родовищ у Західному Сибіру до експортних ринків Західної Європи проходять через Україну, яка, у свою чергу, є найбільшим споживачем газу серед країн СНД і Балтії.

За інформацією «Газпрому», в I кварталі 2012 року контрактна ціна газу для Білорусі становила 165,6 дол. за тис. куб. м, для Молдови - 382,24 дол. за тис. куб. м.

У I кварталі 2012 року середньозважена по країнах Балтії ціна становила 445,47 дол. за тис. куб. м.

У документі повідомляється, що в розрізі географічних областей виручка від продажу газу по країнах СНД і Балтії знизилася на 32,09% за рахунок зниження обсягів продажів газу, в основному в Україну.

Водночас у звіті наголошується, що «Газпром» перебуває під впливом ризиків, пов'язаних із транспортуванням природного газу через територію транзитних країн. «Відсутність стабільного політичного і соціального становища у таких країнах може привести до порушень договірних відносин щодо транзиту і збоїв у постачанні природного газу за експортними контрактами ВАТ «Газпром», - йдеться у документі.

Так, підкреслюють у «Газпромі», були зафіксовані випадки, коли частина природного газу ВАТ «Газпром» спрямовувалася не за призначенням під час транспортування через територію України, попри її зацікавленість у стабільності поставок природного газу українським споживачам з території Російської Федерації.

У документі нагадується, що «Газпром» вживає заходів з мінімізації ризиків, пов'язаних із транзитом природного газу через територію України. Так, у січні 2009 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» підписали довгострокові (строком на 11 років) контракти в області транзиту і поставок газу. Контракти діють незалежно один від одного. Це створює додаткові гарантії того, що ситуація з припиненням транзиту газу через Україну європейським споживачам, що склалася на початку січня 2009 року, більше не повториться.

Крім того, для компенсації цього ризику ВАТ «Газпром» диверсифікує експортні маршрути поставок газу. Прикладом такої роботи є проект «Ямал-Європа», що проходить територією Білорусі і Польщі, а також будівництво «Північного потоку» і «Південного потоку».

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Як повідомляв раніше УНІАН, за перший квартал 2012 року «Газпром» скоротив поставки газу до країн колишнього Радянського союзу на 30% - до 20 млрд куб. м порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Так, у першому кварталі 2011 року «Газпром» поставив пострадянським країнам 29,2 млрд куб. м, а у першому кварталі 2012 року було поставлено 20 млрд куб. м.

Середня ціна газу для країн колишнього Союзу становила 8,6 тис. руб./тис. куб. м проти 7,55 тис. руб./тис. куб. м у 2011 році.

Нагадаємо, для України ціна природного газу, що купується в Росії, у першому кварталі 2012 р. становила близько 416 дол. за тис. куб. м.