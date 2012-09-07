Мiноборони Росії позивається до Кабміну з вимогою виплати 3,2 млрд грн за боргами ЄЕСУ

Мiнiстерство оборони Росiйської Федерацiї звернулося до Господарського суду Києва з позовом про стягнення з Кабінету міністрів України понад 3,2 млрд грн.

Про це йдеться в ухвалі суду вiд 5 вересня, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрi судових рішень.

Третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача в обставинах справи значаться закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Промислово-фінансова корпорація «Єдині енергетичні системи України» та Державна казначейська служба України.

При цьому представник ЄЕСУ на засідання суду не з’явився.

Як відзначається в судовій ухвалі, Державну казначейську службу України до участі у справі залучать як другого відповідача, а розгляд справи відкладено на 9.00 12 вересня.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року у ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова до прем'єр-міністра України Миколи Азарова від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» в сумі 405,5 млн дол.

У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.