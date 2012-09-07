Експерти прогнозують плавне зростання цін на пальне в Україні

Експерти прогнозують плавне зростання цін на роздрібному ринку нафтопродуктів України у зв'язку з підвищенням цін на зовнішньому ринку, але відзначають при цьому, що він не буде різким через відсутність дефіциту палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив директор Асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід Косянчук.

«Зовнішній ринок демонструє підйом, що, звичайно, не може не позначитися на ціноутворенні нафтопродуктів України», - сказав Л.Косянчук.

При цьому він відзначив, що станом на сьогоднішній день на вітчизняному ринку нафтопродуктів палива багато, тому економічно обгрунтоване підвищення цін відстає від реального.

Разом з тим, директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн відзначив, що зростання цін не буде швидким, воно буде поступовим.

«Накопичено великі запаси палива, особливо дизельного пального, тому це буде серйозним гальмом на шляху зростання цін», - сказав С.Куюн.

Як раніше повідомляв УНІАН, за прогнозами експертів, на національному роздрібному ринку формуються передумови для незначного подорожчання високооктанового бензину на 5-25 копійок за літр.

За даними консалтингової групи «А-95», середні роздрібні ціни в Україні на паливо станом на 6 вересня 2012 року становлять: бензин А-76\\80 - 10,27 грн, бензин А-92 - 10,56 грн, бензин А-95 - 10,85 грн, бензин А-95+ - 11,72 грн, дизельне пальне - 9,66 грн.