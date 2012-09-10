Путін: розслідування Єврокомісії проти «Газпрому» не варто називати торговою війною

Москва. Президент Росії Володимир Путін вважає, що розслідування Єврокомісії проти «Газпрому» не варто називати торговою війною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.Путін сказав на прес-конференції.

«Я не згоден із оцінкою стану відносин з Євросоюзом. У нас дуже добрі, конструктивні відносини, і це ніякі не бойові дії, це не торгова війна. Те, що робиться стосовно «Газпрому» - не новина. Ви знаєте, що ще минулого року були проведені обшуки в деяких зарубіжних приміщеннях «Газпрому». Це другий крок у цьому напрямку. Ми жалкуємо про те, що відбувається», - сказав В.Путін.

За його словами, такі дії Європи перш за все викликані важкою економічною ситуацією в єврозоні.

Президент Росії заявив, що проблема в тому, що країни Східної Європи були прийняті в Євросоюз і Брюссель узяв на себе зобов'язання субсидувати їхні економіки.

«Тепер, мабуть, хтось у Єврокомісії вирішив, що ми повинні взяти частину навантаження з цього субсидування. Об'єднана Європа хоче зберегти політичний вплив, і щоб ми за це ще й трішки заплатили. Це неконструктивний підхід», - сказав В.Путін.

Він нагадав, що за часів СРСР газ до країн Східної Європи поставлявся за неринковими цінами. «Пізніше, в наш час, ми перейшли на ринкові відносини з цими державами й на ринкове формування ціни. Я думаю, що ми повинні залишатися на грунті реальності сьогоднішнього дня. І сучасна Росія не брала й не братиме на себе ніяких додаткових зобов'язань, пов'язаних із неринковим регулюванням економік цих країн», - підкреслив російський Президент.

Також В.Путін нагадав, що принципи формування ціни на газ вироблені вже давно, зафіксовані в довгострокових контрактах, і ніколи ніким не оспорювалися.

«Зрозуміло, що в умовах кризи є бажання перекласти частину фінансового навантаження на інших. Така спокуса виникає. Але я повторю ще раз: ми вважаємо такий підхід неконструктивним», - заявив В.Путін.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Єврокомісія почала формальну стадію антимонопольного розслідування діяльності ВАТ «Газпром» у Європейському Союзі. На фоні цих заяв акції «Газпрому» почали знижуватися.

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