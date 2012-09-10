Другий енергоблок Південно-Української АЕС відключено на ремонт

На Південно-Українській атомній електростанції 9 вересня було позапланово відключено від енергомережі другий блок для усунення несправностей.

Як повідомляє прес-служба НАЕК “Енергоатом”, енергоблок було відключено о 18:44, проте причини виникнення несправностей не уточнюються.

Згідно з повідомленням, на даний момент у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків атомних електростанцій країни.

На енергоблоці № 1 Запорізької АЕС 66-та доба середнього планового ремонту. Ремонт другої системи безпеки. На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 14-та доба середнього планового ремонту. Ремонт третьої системи безпеки.

28 серпня о 22:20 енергоблок № 1 Рівненської АЕС відключено від енергомережі і виведено в резерв у зв'язку з диспетчерськими обмеженнями.

На енергоблоці № 2 Рівненської АЕС 4-та доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці № 3 Південно-Української АЕС 174-та доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС - 3 940 МВт, Рівненської АЕС - 1 940 МВт, Південно-Української АЕС - 1 580-1 820 МВт, Хмельницької АЕС - 1 850-1 905 МВт.

9 вересня станціями було вироблено 216,65 млн. кВт/год. електроенергії.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня о 20:33 на Південно-Український АЕС в результаті руйнування ізолятора основного трансформатора блоку № 2 відбувся обрив високовольтної лінії, що призвело до спрацювання аварійного захисту енергоблоку.