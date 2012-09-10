«Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 890 млн дол. за імпортований у серпні газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 7 вересня перерахувала ВАТ «Газпром» майже 890 млн. дол. США за імпортований у серпні 2012 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні із зв'язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, ціна природного газу для компанії в третьому кварталі 2012 року становить близько 426 доларів США.

Згідно з умовами додаткової угоди до базового контракту, укладеного між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. США за 1000 куб. м.

Як раніше повідомляв УНІАН, найбільшу суму за імпорт газу «Нафтогаз» заплатив «Газпрому» в лютому поточного року — 1,3 млрд дол.

У липні «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 930 млн. дол., у червні — 1,05 млрд дол., у травні — 648 млн. дол.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі — 425 дол. за 1 тис. куб. м

"Нафтогаз" чекає зниження ціни імпортного газу в четвертому кварталі до 417 доларів за тисячу кубометрів.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти у країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щомісячно вчасно і в повному обсязі виконує свої зобов'язання перед ВАТ «Газпром» з оплати імпортованого природного газу.