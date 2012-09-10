«Чорноморнафтогаз» купив обладнання на 34 млн грн

Великий український видобувник газу - державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» купило електрогенераторні установки на суму 33,891 млн грн, повідомляє «Вісник державних закупівель».

Згідно з повідомленням, переможцем тендеру на закупівлю обладнання стало ТОВ "Фірма "Ломар" (м. Сімферополь), контракт на закупівлю підписано 4 вересня.

Як повідомляв УНІАН, «Чорноморнафтогаз» купив у компанії «Атан-Крим» дизельне пальне на суму 21,48 млн. грн. Контракт на закупівлю було підписано 30 серпня 2012 року.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» перебуває 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ становлять: природного газу – 58,56 млрд куб. м, газового конденсату – 1231 тис. тонн, нафти – 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Видобуток газу з використанням установки «Петро Годованець» почнеться на початку вересня