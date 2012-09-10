Азаров оцінив модернізацію української ГТС в 4,5 млрд євро

Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що модернізація головного стратегічного об'єкта країни - газотранспортної системи - обійдеться в 4,5 мільярда євро.

Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів України з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра України Миколи Азарова німецькій газеті «Франкфуртер альгемайне».

«Модернізація української ГТС обійдеться загалом у 4,5 млрд євро. А пропускна спроможність нашої ГТС після цього збільшиться приблизно на 30% », - сказав прем'єр-міністр.

За словами М.Азарова, уряд України пропонує передати управління ГТС міжнародному консорціуму у складі України, Росії і Євросоюзу, який би забезпечував її прозоре і справедливе адміністрування і зайнявся її модернізацією.

«Так звані газові конфлікти України і Росії останніх років продемонстрували необхідність спільної координації дій у питаннях енергетичної безпеки - маю на увазі поєднання інтересів Росії, як постачальника, України, як транзитера, ЄС, як основного споживача», - зазначив М.Азаров.

Прем'єр нагадав, що сильні морози на початку 2012 року продемонстрували, що ані «Північний потік», ані «Південний потік» не мають і не можуть мати надійних газосховищ, резерви яких могли б бути задіяні в період особливо низьких температур.

«В Україні такі сховища є», - додав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, питання про модернізацію газотранспортної системи (ГТС) України вирішуватиметься тільки після її оцінки. Таку заяву навесні 2012 року зробив перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський.

Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки що не визначений. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - з участю ЄС.

Крім того, Україна замовила компанії «Бейкер Тіллі Україна АЧ» (м. Київ) зробити оцінку вартості активів української газотранспортної системи (ГТС).

Оцінка вартості ГТС необхідна для вирішення питання про її модернізацію.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою у Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.

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