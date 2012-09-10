«Енергоатом» скасував тендер на залучення кредиту в 340 млн грн

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, оголосило про скасування тендеру на залучення кредиту в розмірі 340 млн грн з причини відсутності необхідної кількості конкурсних пропозицій.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті «Державних закупівель».

Згідно з повідомленням, кредит планувалося залучити строком на один рік, однак на участь у торгах було подано менше двох конкурсних пропозицій.

Як повідомляв УНІАН, ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») відкрив НАЕК «Енергоатом» кредитну лінію на 50 млн дол.

Згідно з повідомленням, договір був підписаний 24 травня 2012 року, термін кредитування - 1 рік, вартість договору становила 6,5 млн дол.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.