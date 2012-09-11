Нафта дешевшає на очікуванні новин з Європи та США

Світові ціни на нафту у вівторок знижуються на тлі слабких макроекономічних даних з Китаю, а також напередодні оприлюднення рішень Конституційного суду ФРН і Комітету з відкритих ринків ФРС США, свідчать дані торгів, повідомляють РІА «Новости».

Вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) до 9.48 мск знизилася на 0,29 доларів, або на 0,30% - до 96,25 доларів за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,21 доларів, або на 0,18% - до 114,60 доларів за барель.

На поточному тижні обережність інвесторів пояснюється очікуваннями двох ключових подій - рішення Конституційного суду Німеччини щодо законності прийняття Європейського механізму фінстабільності (12 вересня), а також оприлюднення подальшого монетарного курсу ФРС США (13 вересня).

У вівторок негатив на ринок принесли новини з другого найбільшого в світі споживача нафти - КНР. Згідно з даними Асоціації автовиробників Китаю, продажі легкових автомобілів в країні в серпні виросли на 11% до 1,22 мільйона одиниць. Дані виявилися гіршими за очікування аналітиків, опитаних агентством Bloomberg, які прогнозували зростання показника до 1,24 мільйонів автомобілів.

Пізніше у вівторок учасники торгів чекають на публікацію даних Американського інституту нафти про зміни обсягів запасів сировини на оптових складах країни за минулий тиждень. Аналітики вважають, що запаси нафти скоротилися на 2,63 мільйони барелів.