Південно-Українська АЕС підключила до мережі 2-й і 3-й енергоблоки

Другий енергоблок Південно-Української АЕС підключили до енергосистеми України 10 вересня о 10 годині 30 хвилин після усунення зауважень в роботі турбінного устаткування, які не впливають на безпеку в цілому, повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Третій енергоблок АЕС підключено до енергосистеми України після закінчення планово-запобіжного ремонту 10 вересня о 18 годині 35 хвилин.

Устаткування першого енергоблоку працює без зауважень в заданому режимі.

Радіаційний фон на проммайданчику Південно-Української АЕС перебуває на рівні природних фонових значень, що були заміряні до запуску атомної станції, та на 11 вересня становить 12,2 мкР/год. Викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищували встановлених допустимих значень.

Як повідомляв УНІАН, на Південно-Українській атомній електростанції 9 вересня був позапланово відключений від енергомережі другий блок для усунення несправностей.