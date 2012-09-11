Від нафтотрейдерів вимагають стабільності цін на бензин до листопада

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з опрацювання питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості при Кабінеті Міністрів України ухвалила рішення про збереження поточних цін на бензин і дизпаливо в Україні як мінімум до листопада 2012 року.

Про це повідомляється в прес-релізі за підсумками засідання ЕАГ, що пройшло в Міненерговугілля 10 вересня.

«Учасники ЕАГ ухвалили консолідоване рішення про те, що всі учасники ринку зберігають як мінімум до листопада 2012 ціни на пальне в мережах на тому рівні, який зафіксований станом на 10 вересня 2012 року», - йдеться в повідомленні.

«Ринок працює в звичайному режимі. Весь необхідний попит на пальне задоволено в повному обсязі», - наголошується в документі.

Нагадаємо, що в понеділок ціни на роздрібному ринку нафтопродуктів України підскочили на великих українських АЗС на 10-25 копійок.

Рекордсменом зростання цін виявилася мережа АЗС «Лукойл», зокрема, бензин А-95 подорожчав в мережі на 25 коп. - до 11,30 грн за літр.

Парламентські вибори в Україні пройдуть 28 жовтня цього року.