Барель нафти ОПЕК подорожчав до 112,32 дол.

Ціна нафтової "корзини" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у понеділок, 10 вересня, підвищилася на 0,77 доларів, або на 0,7%, - до 112,32 доларів за барель з 111,55 доларів за барель у попередній торговий день, йдеться в повідомленні організації.

У січні 2012 року середня ціна "корзини" становила 111,76 доларів за барель, у лютому - 117,48 доларів, в березні - 122,93 доларів, в квітні - 118,18 доларів, в травні - 108,07 доларів, в червні - 93,98 доларів, у липні - 102,54 доларів, в серпні - 109,52.

У 2011 році середня ціна бареля нафти ОПЕК становила 107,46 доларів, в 2010 році - 77,45 доларів. Рекорд ціни "кошика" був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 доларів за барель.

Ціна "корзини" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін таких сортів нафти, що видобувається країнами картелю: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Довідка УНІАН. Організація країн-експортерів нафти - ОПЕК - об'єднує низку країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На частку 13 країн, що входять до ОПЕК, припадає більше третини видобутої в усьому світі нафти, тобто більше 32 млн барелів на день. Світовий попит на нафту, згідно з оцінкою засновника BP Capital Буна Пікенса, становить 87 млн ​​барелів на день.

До ОПЕК входять Алжир, Ангола, Індонезія, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерія, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ і Венесуела. У цих країнах зосереджено близько 67% світових розвіданих запасів нафти.