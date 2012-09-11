Компанії НАК «ЕКУ» за 8 місяців збільшили виробництво електроенергії на 13,7%

Енергогенерувальні компанії та електростанції НАК «Енергетична компанія України» в січні-серпні 2012 р. наростили виробництво електроенергії до 44,7 млрд кВт/год. із 39,3 млрд кВт/год. за аналогічний період 2011 року, повідомляє прес-служба НАК «ЕКУ».

Згідно з повідомленням, зокрема, теплові електростанції енергогенерувальних компаній у січні-серпні п.р. генерували 41,2 млрд кВт/год. електроенергії, що на 5,5 млрд кВт/год. більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Гідроелектростанції з початку року генерували 0,15 млрд кВт/год. електроенергії, що на 11,8% менше торішнього показника (0,17 млрд кВт/год.).

Теплоелектроцентралі за 8 місяців п.р. генерували 3,35 млрд кВт/год. електроенергії, що на 3,7% менше, ніж за аналогічний період 2011 року (3,48 млрд кВт/год.).

Теплоенергетичними потужностями НАК «Енергетична компанія України» з початку року відпущено 10,5 млн. Гкал теплоенергії, що на 0,2 млн. Гкал (1,9%) більше відпуску теплоенергії за аналогічний період 2011 року (10,3 млн. Гкал).

Довідка УНІАН. НАК «Енергетична компанія України» є акціонером 20 ВАТ паливно-енергетичного комплексу, які генерують і поставляють електроенергію, що становить 38,1% загального вироблення електроенергії Об'єднаної енергосистеми України.

До статутного капіталу компанії передано державні пакети акцій 4 енергогенерувальних, 14-енергопостачальних і 2 гідроенергогенерувальних компаній.

Основу теплової енергетики становлять 4 акціонерні енергогенерувальні компанії («Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Західенерго», «Центренерго»), які об'єднують 11 електростанцій з блоковими агрегатами одиничною потужністю від 150 до 800 МВт. Загальна потужність блокових ТЕС - 23 115 МВт, що становить 43,4% встановленої потужності електростанцій України.