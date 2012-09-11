В Україні збудують 5 заводів із переробки вугілля в газ

Президент України Віктор Янукович заявив, що під час наради з питань розвитку реального сектору, яка відбулася у вівторок, 11 вересня, на базі ВО «Південмаш», ухвалено рішення побудувати в Україні 5 заводів із переробці вітчизняного вугілля в газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні за підсумками наради.

«Я дав доручення Кабінету міністрів і міністру енергетики визначити, на яких територіях буде розміщено ці заводи. 3,5 млрд доларів інвестицій для цього готові. Перше фінансування почнеться в 2012 році», - зазначив В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2012 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості України і Державний банк розвитку Китаю підписали протокол про співпрацю із заміщення споживання природного газу вугіллям.

Положення протоколу передбачають можливість відкриття Держбанком розвитку КНР кредитної лінії для фінансування проектів із заміщення споживання природного газу вітчизняним вугіллям на загальну суму 3,656 млрд дол.

31 липня Верховна Рада України приняла закон, яким надаються державні гарантії за цією кредитною лінією.

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