«Газпром» вирішив переорієнтуватися на Схід

Москва. У «Газпромі» заявляють, що мають намір наростити постачання газу в країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) до рівня постачань до Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказав офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов на прес-конференції в Москві.

«Враховуючи ризики поглиблення кризи в Європі, зростає наша активність на Сході», - сказав С.Купріянов.

За його словами, такі плани «Газпрому» вже назвали «східним розворотом».

«Ми вже заявляли, що обсяг експорту газу на схід буде рівний, а може і перевищить обсяги експорту до Європи», - сказав С.Купріянов.

Зокрема, він відзначив, що японський ринок і ринок інших країн АТР дуже ємкий і швидко розвивається.

С.Купріянов нагадав, що у Владивостоку було підписано меморандум з Японією про будівництво в цьому місті заводу із зріджування природного газу.

«Цей проект стане важливою ланкою для подальшого розвитку єдиної системи газопостачання Росії і створить основу для збільшення постачань газу до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону», - сказав С.Купріянов.

Нагадаємо, постачання російського газу до країн Європи в 2011 році зросли на 7,9% і досягли 150 млрд куб. м проти 139 млрд. куб. м в 2010 році. Частка «Газпрому» на європейському ринку за підсумками 2011 року виросла до 27% (з 24% в 2010 році).

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