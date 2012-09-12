Запуск другої нитки «Північного потоку» заплановано на 8 жовтня - Путін

Москва. Запуск другої нитки «Північного потоку» заплановано на 8 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент Росії Володимир Путін сказав у вівторок увечері в Сочі на спільній прес-конференції з президентом Сербії Томіславом Ніколічем.

«Ми закінчуємо вже роботу над другою ниткою «Північного потоку», і найближчим часом має вже відбутися фіксація того, що друга частина роботи виконана. На 8 жовтня ми запланували урочистий захід з пуску другої нитки газопроводу», - сказав В.Путін.

«Основні споживачі, як відомо, у Західній Європі», - додав він.

При цьому Президент РФ підкреслив, що потрібно зробити все, щоб не було жодних труднощів і проблем з європейськими партнерами.

«Ми цього прагнутимемо під час переговорного процесу», - заявив він.

Водночас В.Путін заявив, що Росія шукатиме можливості збуту своїх енергоносіїв на інших ринках.

«Я тільки зараз, будучи у Владивостоку, з багатьма азіатськими лідерами говорив з цього приводу. Росію там чекають з нашими енергоносіями. Ми займатимемося скрапленням газу у прискореному порядку, пропонуватимемо наші енергоносії на світових ринках», - сказав В.Путін.

При цьому він підкреслив, що Сербія - дуже вдало розташована європейська транзитна країна - може зіграти свою позитивну роль не тільки для себе самої, а й для партнерів, і російських, і західноєвропейських.

У свою чергу, Т.Ніколіч відзначив, що планується до кінця року розпочати роботи на трасі газопроводу «Південний потік» довжиною майже 400 кілометрів через територію Сербії.

Нагадаємо, офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов у вівторок на прес-конференції в Москві заявив, що «Газпром» має намір наростити поставки газу до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) до рівня поставок до Європи

Довідка УНІАН. «Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу до Європи в обхід України. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальду). Протяжність газопроводу становить 1224 км.

Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.