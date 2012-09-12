Нафта дорожчає на новинах зі США і КНР

Світові ціни на нафту в середу продовжують зростати на тлі надій інвесторів на те, що стимулювання економік найбільших у світі споживачів нафти - США і Китаю - можуть підтримати зростання попиту на сировину, свідчать дані бірж, повідомляють РІА «Новини».

Вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) до 9.51 мск зросла на 0,04 долара, або на 0,04%, - до 97,21 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,10 долара, або 0,09%, досягнувши 115,5 долара за барель.

Інвесторів порадували заяви глави держради Китаю Веня Цзябао про те, що в 2012 року країна зможе домогтися запланованого показника щодо зростання ВВП - 7,5%. "Уряд Китаю буде приділяти величезне значення стабілізації зростання економіки і збереженню спадкоємності та стабільності нашої політики", - заявив глава Держради КНР.

Крім того, учасників торгів потішили дані щодо дефіциту зовнішньоторговельного балансу США, який в липні збільшився на 0,1 мільярда доларів, або 0,2%, в порівнянні з переглянутим показником червня і склав 42 мільярди доларів. Аналітики припускали, що дефіцит країни в звітному місяці збільшився до 44,2 мільярда доларів.

При цьому інвестори продовжують сподіватися, що за підсумками дводенного засідання ФРС США, яке починається в середу, 12 вересня, регулятор прийме рішення провести черговий раунд кількісного пом'якшення, що підтримає економічний розвиток в країні.

Водночас, інвестори звернули увагу на дані Американського інституту нафти, за якими запаси сировини на складах США за минулий тиждень зросли на 221 тисячу барелів. Пізніше в четвер стане відома аналогічна оцінка Міністерства енергетики США.