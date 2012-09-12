Бойко: ми домовилися з трейдерами, що ціна на бензин підвищуватися не буде

Ціна на бензин в Україні має залишатися на нинішньому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко перед засіданням Кабінету міністрів в середу, 12 вересня.

«Було засідання з трейдерами, порахували всі складові сьогоднішньої ціни і домовилися з трейдерами на засіданні групи, що ціна підвищуватися не буде», - сказав Ю.Бойко. За його словами, для цього немає підстав.

Відповідаючи на уточнююче питання, на якому рівні має бути ціна на бензин в Україні, Ю.Бойко сказав: «На сьогоднішньому рівні, підвищуватися не буде».

Зокрема, за словами міністра, середня ціна на бензин А-95 становить 10,86 грн, а на дизельне пальне - 9,80 грн.

Як повідомляв УНІАН, експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти й нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості підвищила на другу декаду вересня верхню межу цінового коридору на бензин і дизельне пальне.

Про це УНІАН повідомила консалтингова компанія UPECO.

Згідно з повідомленням, верхня межа цінового коридору на ДП зросла на 17 коп. - до 10,35 грн за літр; на А-95 - 21 коп., до 11,41 грн за літр; А-76\\80 - 20 коп., до 10,37 грн за літр; А-92 - 20 коп., до 10,88 грн за літр

Нагадаємо, що останнім часом ціни на роздрібному ринку нафтопродуктів України в підвищилися на дрібних мережах АЗС на 10-20 копійок слідом за стрибком цін на великих АЗС.

Станом на 10 вересня, в цілому по Україні на бензин А-95 підвищилися ціни в мережі WOG - на 20 коп., до 11,29 грн за літр, у мережі Shell - на 10 коп. - до 11,19 грн за літр, у мережі «ОККО» - на 10 коп. - до 11,29 грн за літр.

В середньому по країні на 10 вересня були такі ціни на паливо:

А-76\\80 - 10,33 грн за літр; А-92 - 10,66 грн за літр; А-95 - 10,95 грн за літр; ДП - 9,69 грн за літр. Проте рекордсменом у зростанні цін виявилася мережа АЗС «Лукойл», зокрема, бензин А-95 подорожчав у мережі на 25 коп. - до 11,30 грн за літр.