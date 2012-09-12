«Київтрансгаз» відновив газопостачання ТЕЦ-6 «Київенерго»

Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз», дочірня компанія НАК «Нафтогаз України», увечері 11 вересня відновило подачу газу на ТЕЦ-6 ПАТ «Київенерго», повідомила прес-служба енергокомпанії.

«Це дало можливість запустити генеруючий блок близько 21:40. Таким чином, подача споживачам теплоносія потрібної температури поновилася», - зазначають в «Київенерго».

Згідно з повідомленням, гаряче водопостачання жителів Деснянського, Оболонського, частини Дніпровського і Подільського районів відновлено.

Як раніше повідомляв УНІАН, Управління магістральних газопроводів «Киевтрансгаз» за дорученням НАК «Нафтогаз України» 11 вересня о 13 годині 30 хвилин повністю обмежило подачу газу на ТЕЦ-6 «Київенерго».

Загалом без гарячої води залишилися 3238 споживачів Деснянського, Оболонського, частини Дніпровського і Подільського районів. Серед них - 2305 житлових будинків, 125 шкіл, 164 дитячих садка, 58 лікувальних установ, 586 відомчих будівель.

Станом на 1 вересня 2012 року, борг «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» за «тепловий» газ, який використовується на потреби населення, становив 1,242 млрд грн, а заборгованість бюджету з різниці в тарифах перед «Київенерго» – 2,303 млрд грн.

Компанія зазначає, що зможе погасити решту боргу лише після отримання з бюджету передбаченої компенсації.