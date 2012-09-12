ТНК-ВР веде переговори про продаж Лисичанського НПЗ з кількома претендентами

Російсько-британська ТНК-ВР веде переговори з кількома претендентами про продаж Лисичанського нафтопереробного заводу в Україні. Про це повідомив журналістам виконавчий директор компанії Герман Хан.

"Продаж ми активно обговорюємо, є кілька претендентів", - цитує Г.Хана РІА "Новости".

При цьому Г.Хан відмовився коментувати інформацію про те, що одним із претендентів на придбання Лисичанського НПЗ є український бізнесмен Дмитро Фірташ (власник Group DF, що об'єднує хімічні і газопостачальні активи).

Водночас Г.Хан сказав, що можливість придбання НПЗ у Європі ТНК-ВР не розглядає.

Як раніше повідомляв УНІАН, влада Луганської області очікує, що Лисичанський нафтопереробний завод ("ЛиНІК", м. Лисичанськ, Луганська область), який з березня 2012 року припинив свою діяльність за ініціативи власника підприємства - компанії ТНК-ВР, зможе відновити роботу в жовтні поточного року.

На початку серпня луганський губернатор Володимир Пристюк заявив, що до кінця серпня у Лисичанського НПЗ з'явиться новий власник. У липні В.Пристюк повідомив, що переговори щодо придбання Лисичанського НПЗ веде відомий бізнесмен Дмитро Фірташ.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ є другим за потужністю в Україні, здатен щорічно переробляти 16 млн тонн нафти.

2011 рік завод завершив з чистим прибутком у 110,693 млн грн.

Група ТНК-ВР входить у десятку найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була утворена в 2003 році унаслідок злиття нафтових і газових активів компанії ВР у Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» – керуючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; Приватне АТ «ЛиНІК» (Лисичанський НПЗ) – переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» – роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).