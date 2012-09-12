Україна візьме участь у 56-й сесії МАГАТЕ

Президент України Віктор Янукович у середу підписав розпорядження про створення делегації України для участі в роботі 56-ї сесії Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), ​​повідомляє прес-служба президента.

Згідно з повідомленням, 56-я сесія МАГАТЕ пройде з 17 по 21 вересня у Відні (Австрія).

Президент України доручив міністрові закордонних справ України Костянтину Грищенку затвердити вказівки делегації України на 56-ту сесію Генеральної конференції МАГАТЕ.

Довідка УНІАН. МАГАТЕ - міжнародна організація для розвитку співробітництва у галузі мирного використання атомної енергії. Заснована в 1957 році у відповідності з рішенням ООН від 4 грудня 1954 року. Штаб-квартира розташована у Відні (Міжнародний Віденський Центр).