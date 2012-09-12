«Надра України» і ConocoPhillips обговорили співпрацю при видобутку вуглеводнів

Національна акціонерна компанія (НАК) «Надра України» і керівництво Державної служби геології та надр України (Держгеонадр) 11 вересня провели зустріч з делегацією американської нафтогазової компанії «ConocoPhillips», повідомила прес-служба НАК.

Основною метою зустрічі було обговорення перспектив співробітництва у сфері дослідження, вивчення і розробки нафтогазових ресурсів України.

«За підсумками зустрічі було досягнуто домовленість про підписання низки документів між сторонами», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

«ConocoPhillips» - американська нафтова компанія. Штаб-квартира - в Х'юстоні, штат Техас.

ConocoPhillips є третьою найбільшою компанією США за капіталізацією, достовірними запасами нафти і газу, і видобування, і другою за обсягами перегонки нафти. ConocoPhillips є п'ятою найбільшою компанією у світі (серед недержавних компаній) за достовірними запасами нафти і газу та четвертою за виробничими потужностями. На 2011 рік доведені запаси вуглеводнів становлять 8,3 млрд барелів нафтового еквівалента.

Акції компанії торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі (біржовий тікер NYSE: COP). Майже всі акції перебувають у вільному обігу, найбільші акціонери на липень 2011 року - компанії Capital Research Global Investor (4,5%), State Street Corp (4,11%), Vanguard Group (4,09%). Капіталізація ConocoPhillips на липень 2011 року - 105,2 млрд дол.

Голова і головний керівник - Джеймс Малва. У раду директорів входить колишній перший заступник держсекретаря США Річард Армітедж.

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